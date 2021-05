Inter: Conte "stiamo per far cadere regno dopo 9 anni"

(ANSA) - CROTONE, 01 MAG - "Abbiamo capito l'importanza di poter fare qualcosa di straordinario e di poter fare la storia di questa Inter che da 11 anni, mi pare, non vinceva lo scudetto. Stiamo riuscendo nell'impresa di far cadere un regno che durava da 9 anni".

Antonio Conte non lo mostra apertamente, ma la felicità per lo scudetto ad un passo è evidente. "Non vedremo la gara Sassuolo-Atalanta insieme. Ho detto ai ragazzi - dice Conte - che in caso di vittoria a Crotone avrebbero avuto un po' di riposo. Non ci ritroviamo. Abbiamo bisogno di stare con le famiglie perché è stato molto intenso questo periodo". (ANSA).