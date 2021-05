1 Maggio: 'Non è festa senza lavoro', Fdi in piazza

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAG - "Non è festa senza lavoro": questo lo slogan dell'iniziativa nazionale promossa per il Primo Maggio da Fratelli d'Italia, che si è svolta anche in Calabria con una serie di flash-mob ai quali hanno preso parte dirigenti, militanti, amministratori e i giovani di Gioventù nazionale.

L'iniziativa organizzata dal coordinamento regionale guidato da Wanda Ferro, e dal dipartimento regionale Lavoro, di cui è responsabile Pierpaolo Pisano, è scritto in una nota, "ha rappresentato un segnale di sostegno alle attività chiuse a causa delle restrizioni adottate dal governo per il contrasto della pandemia. Fdi chiede anche l'abolizione del coprifuoco, una misura insensata che sta affossando l'economia, minori restrizioni nelle zone gialle che consentano agli imprenditori di lavorare, ristori veri che permettano di limitare al massimo i danni causati dal covid che stanno pesando principalmente su ristorazione, commercio, turismo, sport, cultura e intrattenimento".

"Dopo più di un anno di bollettini sui contagi - dice Wanda Ferro - il governo dovrebbe iniziare ad analizzare anche altri dati, quelli sul mondo del lavoro e l'economia: dai 945mila posti di lavoro e 717mila cittadini inattivi da inizio pandemia ai 402mila posti di lavoro al femminile persi in Italia, maglia nera rispetto alla media europea. Ci sono 390 mila imprese del commercio non alimentare chiuse definitivamente, il 66,5% di imprese che operano nella ristorazione sono oggi a rischio chiusura, il turismo al collasso con 219 milioni di visitatori in meno nel 2020. Per Fdi non è festa senza lavoro, perché la Festa dei lavoratori di quest'anno non potrà non parlare il linguaggio di chi ne è stato privato con decreto dal governo.

C'è un'Italia che chiede solamente di poter tornare a lavorare, in sicurezza, con regole chiare e sensate, superando un assurdo coprifuoco e potendo contare su ristori equi. Ringrazio i tanti dirigenti e militanti di Fdi e Gioventù Nazionale, che in tutta la Calabria hanno organizzato iniziative di sensibilizzazione, nel rispetto delle misure anticovid, da Catanzaro a Reggio Calabria, da Crotone a Lamezia Terme e a tanti altri centri della regione". (ANSA).