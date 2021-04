Droga:in garage "serra" per coltivare marijuana, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 APR - Una piccola serra per la coltivazione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri di Vibo Valentia, con l'ausilio di un'unità cinofila, nel garage dell'abitazione di un giovane incensurato che è stato arrestato e posto ai domiciliari.

A insospettire i militari, che hanno agito con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia, diretta da Camillo Falvo, è stato il tenore di vita del giovane da tempo tenuto "sotto osservazione". Inizialmente, all'interno dell'appartamento, sono stati trovati piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, già suddivisi in dosi. Da qui la decisione di estendere le ricerche nel garage dell'abitazione dove il cane "Hero" ha fiutato la presenza della serra artigianale all'interno della quale sono state trovate svariate piantine di sostanza stupefacente, risultata poi essere "marijuana", alcune delle quali già in fase di fioritura.

La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi da parte del Laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia. (ANSA).