COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Resta in zona arancione la Calabria dopo la riunione della cabina di regia. Dai dati la situazione sembra migliorare ma non sufficientemente per un allentamento delle misure restrittive. Oggi i nuovi positivi sono 404 (ieri 473) ed un rapporto tamponi-positivi del 9,11% e si registra una vittima con il totale che sale a 1.011. Calano i ricoveri sia in area medica (-6) che in terapia intensiva (-2) ma restano alti i tassi di occupazione dei posti letto: per i reparti è al 49%, 9 punti in più della soglia di saturazione, mentre quello di rianimazione è al 29% (-2%), appena uno sotto soglia.

Da domani, intanto, prende il via il Vax day promosso da Regione, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa e Croce rossa, per incrementare le somministrazioni, che culminerà martedì 4, "data scelta non a caso - rileva la Prociv - ma proposta, come messaggio di speranza per tutti i calabresi, essendo il giorno in cui si festeggia San Francesco di Paola, protettore della Calabria". 21 i centri vaccinali su tutto il territorio, che si sommano ai 90 punti già presenti e che saranno comunque attivi, che apriranno dalle 9 alle 22 a over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni, insegnanti di ogni ordine e grado e alcune categorie di caregiver. "Vogliamo continuare a dare un'accelerata alla vaccinazione - spiega Fortunato Varone, dg della Protezione civile regionale - e chiediamo la collaborazione di tutti e il rispetto delle procedure. Ricordiamo che è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale".

Da oggi, inoltre, è possibile la prenotazione sulla piattaforma anche per i caregiver. "Sappiamo - dice Varone - che alcuni caregiver stanno avendo alcuni disagi nel registrarsi. Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione sta cercando di intervenire per risolvere tutte le problematiche ma, al momento, non tutti rientrano negli aventi diritto e invitiamo a leggere con attenzione le nostre comunicazioni sul sito www.rcovid19.it".

E domani in Calabria arriveranno altri 44.800 vaccini: 36.700 Astrazeneca, 4.900 Moderna e 3.200 Johnson&Johnson. (ANSA).