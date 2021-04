Covid: in Calabria 473 nuovi positivi e cinque vittime

(ANSA) - CATANZARO, 29 APR - Sono 473 (ieri 492) i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore con 4.377 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi del 10,80%. Cinque le vittime e 1.010 i decessi da inizio pandemia. Calano di due unità i ricoverati in area medica (473) e crescono di 3 quelli in terapia intensiva (48). Crescono di 64 anche gli isolati a domicilio (14.431) ed i guariti di 403 (43.708). I casi attivi sono 14.952 (-58). Il maggior numero di contagi (185) sono stati registrati nel cosentino. Nel reggino sono stati 129. Seguono il catanzarese (70), il crotonese (55) ed il vibonese (34). Ad oggi sono stati sottoposti a test 713.245 soggetti per un totale di 768.000 tamponi e 59.670 positivi. Sono i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 8.243 (112 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 ricoveri in terapia intensiva a Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 8.026 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.605 (11.150 guariti, 455 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.781 (44 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all'AOU Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.685 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.005 (5.887 guariti, 118 deceduti). Crotone: casi attivi 899 (41 in reparto; 858 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.559 (4.485 guariti, 74 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 439 (16 ricoverati, 423 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4531 (4451 guariti, 80 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.506 (105 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 37 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.355 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.709 (17.426 guariti, 283 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 84 (84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).