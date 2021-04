COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - Si mantiene elevata la curva del contagio in Calabria. Dopo il calo di ieri dovuto al fine settimana, i contagi delle ultime 24 ore sono tornati a salire sopra quota 400 (414) con 3.911 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi del 10,58%. Non si arresta neanche la conta delle vittime, giunta a sfiorare quota mille. I decessi sono 9 ed il totale arriva a 996. Lieve calo dei ricoveri, sia in area medica, -8 a 474, sia in terapia intensiva, -1 a 45. Resta sempre sopra la soglia di saturazione (40%) il tasso di occupazione dei posti letto in reparto, sceso al 49% (-1%) mentre quello delle rianimazioni è al limite del limite di allerta (30%) con il 29% stabile.

Nelle ultime 24 ore si è registrata anche un'impennata dei guariti (+601) il cui totale è 43.034. Anche oggi il maggior numero di positività è stata riscontrata nel reggino (129), seguito dal cosentino (114).

Sul fronte vaccinale, dopo i buoni risultati del Vax day del 24 e 25 aprile, l'esperienza sarà ripetuta. Il Consiglio regionale, infatti, ha approvato ieri una mozione per una Vax day di 4 giorni in concomitanza con la festa di San Francesco Da Paola, Protettore della Calabria. Le modalità con le quali si potrà accedere alla vaccinazione saranno rese note nei primi giorni di maggio.

Intanto, con i dati del sito dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 17.11, in Calabria sono state somministrate 495.369 dosi sulle 600.070 disponibili, pari all'82,6% che mantiene la Calabria all'ultimo posto tra le regioni. Agli over 80 sono state somministrate 126.275 dosi, 118.500 a fragili e caregiver, 37.842 a persone nella fascia di età 70-79 anni e 25.450 persone nella fascia 60-69 anni. 25.316 sono andate al personale scolastico. (ANSA).