Vaccini: code al Palasport di Vibo Valentia per il Vax day

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 24 APR - Centinaia di persone, dalle prime ore di stamani, si sono recate al Palazzetto dello sport di viale della Pace, a Vibo Valentia, per ricevere il vaccino anti Covid in occasione del Vax day. Tra queste, soggetti regolarmente prenotati attraverso la piattaforma delle Poste italiane dedicata ai vaccini e altri che hanno raggiunto l'impianto sportivo sprovvisti, ma visto l'annuncio dell'Asp di Vibo Valentia possono ricevere l'inoculazione di AstraZeneca. Le code sono iniziate di prima mattina. Ci sono stato ritardi con la vaccinazione dei prenotati. Chi aveva ricevuto l'orario per le 10.00 ha dovuto attendere anche ore prima di potersi sottoporre alla vaccinazione. (ANSA).