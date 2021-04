Vaccini: Calabria, una dose a 58% over 80 e 28% fascia 70-79

(ANSA) - CATANZARO, 24 APR - In Calabria il 58,39% dei 149.938 over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino (media nazionale 81,21%) e il 40,38% ha completato il ciclo vaccinale.

Restano in attesa della prima dose 62.384 over 80 pari al 41,61%. E' quanto riporta il report settimanale sulle vaccinazioni anti Covid riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella fascia di età 70-79 anni, su 185.899 anziani, hanno ricevuto la prima dose in 52.852, pari al 28,43% (media nazionale 45,09%) e 11.969 (6,44%) hanno completato il ciclo.

Sono in attesa della prima dose in 133.047 (71,57%). Dal report emerge poi che tutti i 14.023 ospiti di Rsa hanno ricevuto la prima dose (media Italia 94,93%) e 10.722 (76,46%) hanno ricevuto prima e seconda dose. Tra il personale sanitario, ha ricevuto la prima somministrazione il 92,31% (Italia 92,71) dei 46.862 aventi diritto e l'84,32% ha ricevuto anche la seconda.

Sono in attesa della prima dose in 3.603 (7,69%). Tra il personale scolastico, infine, ha ricevuto la prima dose il 51,58% dei 46.350 previsti (Italia 73,89%), mentre hanno avuto la doppia somministrazione l'1,94. Sono in attesa di prima dose in 22.441 (48,42%). (ANSA).