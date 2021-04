Scoperte e sequestrate a Gizzeria due autofficine abusive

(ANSA) - GIZZERIA, 21 APR - Avevano impiantato in due distinti locali di Gizzeria delle autofficine "completamente abusive" e prive di qualsivoglia autorizzazione.

Due persone di 26 e 57 anni sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri per esercizio abusivo di una professione e gestione illecita di rifiuti.

I militari, insospettiti dal continuo via vai di auto e persone, sono intervenuti nei due locali, uno ubicato in località Campoienzo e l'altro nel centro di Gizzeria, dove hanno accertato la presenza delle attività. Durante i controlli è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali pericolosi, abbandonati anche nelle limitrofe zone boschive, consistenti in oli esausti di motore, apparecchiature meccaniche e batterie di auto.

Il tutto in assenza della documentazione comprovante il corretto smaltimento e/o recupero degli scarti. I locali adibiti ad autofficine e i materiali presenti sono stati posti sotto sequestro. (ANSA).