Covid: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 APR - Non flette la curva dei contagi in Calabria. Anzi, aumentano ancora, seppure lievemente: sono 471 (ieri erano 450) i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4.810 tamponi e 3.870 soggetti testati. Tre in più i decessi che portano il totale a 958. Calano di 2 i ricoveri in reparti di cura mentre rimane stabile il dato delle terapie intensive (47).

Cosenza, dove stamani il primo paziente Covid-19 in carico in assistenza domiciliare alle Unità Speciali di Continuità Assistenziali è stato sottoposto al trattamento con anticorpi monoclonali nel reparto di Malattie Infettive, dell'ospedale dell'Annunziata, mantiene il primato a livello provinciale dei casi confermati: 213 seguita a molta distanza da Reggio Calabria con 94 , quindi Catanzaro 58, Crotone 54 e Vibo Valentia 52.

A Catanzaro, invece, il presidente ff della Regione, Nino Spirlì, si è recato stamani nell'edificio ex Villa Bianca, già sede del policlinico universitario "Mater Domini", individuato come Centro covid per l'area centrale della Calabria ma mai attivato. Spirlì, accompagnato dal responsabile regionale della Protezione civile e delegato per l'emergenza, Fortunato Varone, ha compiuto un nuovo sopralluogo nella struttura e poi si è scagliato contro i ritardi nell'apertura del centro. "Sono cinque mesi che aspettiamo - ha detto - che l'Azienda Mater Domini consegni questa struttura per poter finalmente utilizzare i reparti Covid. Voglio capire chi o cosa sta bloccando questa operazione. E se fino ad oggi siamo stati collaborativi da adesso non lo saremo più".

Si punta ad accelerare con la vaccinazioni di massa in Calabria. Sabato 24 e domenica 25 aprile è in programma il "Vax day" in 8 centri di somministrazione di tutte le cinque province. Saranno immunizzate le persone tra i 60 e i 79 anni di età e i soggetti fragili. (ANSA).