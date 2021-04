Sequestrati oltre 2.700 articoli pericolosi,molti giocattoli

(ANSA) - CIRÒ MARINA, 19 APR - Oltre 2.700 articoli destinati alla vendita, in gran parte giocattoli, molti risultati privi del marchio Ce che in alcuni era stato contraffatto, sono stati sequestrati a Cirò Marina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia che hanno denunciato un venditore ambulante di nazionalità cinese per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

I militari, durante un controllo della circolazione stradale, hanno fermato il commerciante alla guida di un furgone e, a seguito di un'ispezione, hanno trovato nel retro del mezzo gli oltre 2.700 articoli di vario genere non conformi. Molti i giocattoli destinati ai bambini ritenuti pericolosi, alcuni dei quali contenenti componenti elettroniche prive delle relative certificazioni di garanzia.

All'ambulante è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di mille euro. (ANSA).