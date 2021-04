Ambiente: sequestrata discarica abusiva su alveo torrente

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 19 APR - Una discarica abusiva di rifiuti realizzata su un'area di 3 mila metri quadri è stata sequestrata dalla Guardia Costiera Corigliano Rossano, in località Pendino, sull'alveo del Torrente Coriglianeto.

All'interno della superficie di terreno erano stati depositati materiali di risulta derivanti da lavorazioni edili, eternit e materiale plastico che hanno anche interessato buona parte del torrente Coriglianeto.

Il sequestro è stato fatto a carico di ignoti e si indaga per risalire all'identità dei responsabili dell'attività illecita per i quali è previsto il reato di deposito incontrollato di rifiuti. L'area è stata delimitata allo scopo di evitare la prosecuzione dello sversamento illecito di rifiuti e di impedire ulteriori rischi di inquinamento ai danni dell'ambiente. (ANSA).