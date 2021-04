Serie A: Crotone-Udinese 1-2

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Udinese batte Crotone 2-1 (0-1) nell'anticipo della 31/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Ezio Scida di Crotone. I gol: nel primo tempo De Paul per l'Udinese al 41'; nel secondo tempo Simy su rigore per il Crotone al 23', ancora De Paul per i friulani al 29'. Nel finale è stato espulso lo stesso argentino De Paul, autore di un brutto fallo su Molina.

