Droga:in auto con oltre 400 gr di cocaina, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 17 APR - Viaggiava in auto con indosso oltre 400 grammi di cocaina pura. G.M., di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Catanzaro con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno incrociato nella periferia sud del capoluogo un'utilitaria il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha posto in essere manovre nel tentativo di eludere un possibile controllo. La vettura è stata bloccata per un controllo personale e veicolare . Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di una busta trasparente, termosaldata, nascosta sotto la cintola, contenente 401,18 grammi di cocaina. La droga dopo gli esami di laboratorio che ne hanno confermato la natura, è stata sequestrata. E' ipotizzabile che dopo il "taglio" e il confezionamento in dosi, la sostanza avrebbe potuto fruttare al dettaglio circa 80 mila euro. (ANSA).