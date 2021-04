Controlli dei Cc in aziende agricole del Reggino, sanzioni

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 APR - Sette capi bovini adulti e quattro vitelli privi di marchio auricolare sono stati individuati in un fondo agricolo nel territorio del comune di San Pietro di Caridà dai carabinieri che hanno elevato sanzioni per circa 14 mila euro.

La scoperta è stata fatta nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri, con il supporto delle unità specializzate dei carabinieri forestali, finalizzati al rispetto delle normative vigenti per prevenire e reprimere i reati inerenti il lavoro sommerso e in materia ambientale nelle zone periferiche e aspromontane della provincia di Reggio Calabria.

A seguito dell'ispezione nell'azienda agricola al proprietario del fondo, un imprenditore del posto, sono stati applicate le sanzioni previste per le violazioni di mancata apposizione dei sistemi identificativi dei mammiferi e per l'omessa registrazione dell'azienda agricola. (ANSA).