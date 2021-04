Pesca: sequestrata mezza tonnellata di novellame

(ANSA) - CROTONE, 16 APR - Personale della Polizia stradale e della Capitaneria di Porto di Crotone, nel corso di un'operazione mirata sulla filiera della pesca, ha sequestrato quasi mezza tonnellata di prodotto ittico sottomisura, illecitamente pescato e diretto ai mercati siciliani. Il prodotto è stato scoperto all'interno di un furgone fermato dalla pattuglia della Polstrada di Crotone sulla statale 106 in località "Passovecchio".

Ai due trasportatori siciliani oltre ad essere stata comminata la sanzione amministrativa di 25 mila euro con sequestro del carico di novellame, è stato sequestrato anche il mezzo con il quale stavano effettuando il trasporto, per mancanza della idonea copertura assicurativa. Inoltre gli stessi sono anche stati sanzionati per aver violato le norme sul contenimento dell'emergenza da Covid-19. (ANSA).