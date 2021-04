Vaccini: da oggi al via prenotazioni 70-79 anni a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 15 APR - Anche nella provincia di Crotone a partire da oggi è possibile prenotare il turno per la vaccinazione delle persone di età compresa tra i 70 ed i 79 anni sulla piattaforma messa a disposizione da Poste Italiane. Ne dà notizia l'Asp di Crotone informando che le prenotazioni saranno possibili nei Centri vaccinali territoriali di Via delle Nazioni Unite a Crotone, del Palazzetto dello Sport a Cirò Marina, della Palestra Scuola Primaria a Mesoraca. La vaccinazione degli ultra settantenni va in aggiunta alle categorie prioritarie già previste, quindi persone di età superiore agli 80 anni, persone con elevata fragilità e loro familiari conviventi, genitori/tutori/affidatari.

"Si procederà - si legge nella nota dell' Asp - al completamento parallelo alle suddette categorie della vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del Covid-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e poi a seguire tutte le altre categorie considerate prioritarie dal Piano Nazionale, parallelamente alle fasce anagrafiche secondo l'ordine indicato". (ANSA).