Covid:contagi ancora in crescita in Calabria +560, 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Crescono, rispetto a ieri, i contagi in Calabria. Nel bollettino giornaliero del dipartimento Salute della Regione ne vengono segnalati 560 (ieri 540) con 3.615 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi del 15,49% (ieri 14,26%). Cinque le vittime con il totale a 921. In aumento i ricoverati in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi (48). In lieve calo (-2) i ricoverati in area medica (474). I nuovi isolati a domicilio sono 309 (12.813) ed i guariti 244 (39.328).

I casi attivi passano da 13.024 a 13.335 (+311). Anche oggi quasi la metà dei nuovi contagiati (276) sono in provincia di Cosenza. Seguono quelle di Reggio Calabria (115), Catanzaro (88), Crotone (52), Vibo Valentia (29). Ad oggi sono stati sottoposti a test 669.773 soggetti per un totale di 715.966 tamponi e 53.584 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 6.988 (116 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;19 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 6.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.377 (9.963 guariti, 414 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.878 (58 in reparto all'AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'AOU Mater Domini; 18 in terapia intensiva; 2768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.082 (4.972 guariti, 110 deceduti). Crotone: casi attivi 1.092 (39 in reparto; 1053 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.745 (3.685 guariti, 60 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 412 (15 ricoverati, 397 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.219 (4145 guariti, 74 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.898 (101 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 27 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.517 (16.254 guariti, 263 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 67 (67 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).