Covid:a Cosenza manifestanti trascorrono notte in uffici Asp

(ANSA) - COSENZA, 15 APR - Hanno trascorso la notte all'interno della sede dell'Asp di Cosenza, una decina di cittadini che ieri pomeriggio hanno occupato gli uffici sede per protestare contro le carenze della sanità pubblica calabrese e chiedere l'azzeramento del debito sanitario, la fine del commissariamento, la riapertura degli ospedali e l'assunzione di personale.

Nella tarda serata i manifestanti, appartenenti al gruppo "Cittadine e cittadine calabresi per la sanità pubblica" hanno lasciato il tetto della sede dell'Azienda ospedaliera, anch'essa occupata, per riunirsi in un fronte unico e hanno raggiunto l'altro gruppo di manifestanti all'Asp di via Alimena. I manifestanti non hanno intenzione di lasciare il presidio fin tanto che il Ministro della Salute non prenderà immediati provvedimenti. (ANSA).