Covid:in Calabria 540 contagi e 6 vittime, crescono ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 14 APR - Contagi giornalieri da Covid 19 sempre sopra quota 500 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati 540 con 3.785 tamponi (pari ad un rapporto tamponi-positivi del 14, 26%). Sei le vittime (916), e in crescita i ricoverati con 5 ingressi in area medica (476) e 1 in terapia intensiva (44). Gli isolati a domicilio crescono di 111 (12.504) e i guariti di 417 (39.084). I casi attivi passano da 12.907 a 13.024 (+117). Quasi la metà dei nuovi casi (245) sono stati individuati in provincia di Cosenza mentre altri 133 nella provincia di Reggio; 93 sono stati individuati nel catanzarese, 61 nel crotonese e 8 nel vibonese. Ad oggi sono stati sottoposti a test 666.676 soggetti per un totale di 712.351 tamponi e 53.024 positivi. Sono i dati del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 6.711 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano;19 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 6.503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.377 (9.963 guariti, 414 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.876 (64 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.759 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.997 (4887 guariti, 110 deceduti). Crotone: casi attivi 1.093 (37 in reparto; 1.056 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.692 (3.632 guariti, 60 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 406 (15 ricoverati, 391 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.196 (4.123 guariti, 73 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.871 (110 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 25 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.728 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.429 (16.170 guariti, 259 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 67 (67 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).