Armi ed esplosivi nascosti in legnaia, arrestato

(ANSA) - SIMBARIO, 14 APR - Aveva nascosto in un seminterrato, adibito a legnaia, un piccolo arsenale di armi ed esplosivi. Un uomo, Vito Coda, di 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Simbario.

I militari, assieme ai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori e del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, durante una perquisizione nell'abitazione di Coda, grazie al fiuto del cane "Chulingan", addestrato per questo genere di attività sono riusciti a trovare le armi nascoste. Trovato un fucile doppietta a canne mozze e una pistola a tamburo. Proseguendo nella perquisizione sono state trovate tre "bombe carta" artigianali ed alcune cartucce a "palla asciutta" e a "pallettoni". Gli accertamenti eseguiti in un secondo momento hanno consentito di verificare la provenienza clandestina delle armi.

Tutto il materiale trovato è stato sequestrato. (ANSA).