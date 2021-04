Covid:Cosenza,iniziata la vaccinazione degli ultra 70enni

(ANSA) - COSENZA, 12 APR - E' iniziata in tutti i centri vaccinali della provincia di Cosenza la somministrazione delle dosi di vaccino anti Covid per la popolazione over 70 che comprende circa 150mila persone. In particolare, saranno circa 400 i cittadini che si sono prenotati sulla piattaforma della Protezione Civile e si recheranno nel centro vaccinale gestito dall'Esercito Italiano a Vaglio Lise per ricevere la prima dose.

Nonostante i timori tra i cittadini nel ricevere il vaccino AstraZeneca, i sanitari ribadiscono che ogni farmaco ha degli effetti collaterali e che l'indice di mortalità è estremamente esiguo.

Intanto, secondo i dati forniti sono 115mila i vaccinati ad oggi in tutto il territorio della provincia di Cosenza e di questi 34mila sono ultraottantenni. Mentre a 8.200 soggetti appartenenti alle categorie estremamente vulnerabili è stata già somministrata la prima dose di vaccino. (ANSA).