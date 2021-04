COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 APR - Nel primo giorno del ritorno della Calabria in fascia arancione, sono 226 i nuovi positivi (ieri erano 593), riscontrati nelle ultime 24 ore con un numero più basso di tamponi (1.497). Tre i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 906.

Diminuiscono di due unità i ricoverati nei reparti (471) mentre aumentano della stessa cifra, +2, gli ingressi in terapia intensiva (40). Non mancano dubbi e perplessità per il riposizionamento della regione alla luce del trend relativo ai contagi, in crescita nell'ultimo periodo, e soprattutto per la situazione che si vive negli ospedali, quello di Cosenza in particolare con reparti e terapie intensive saturi. Anche oggi, malgrado il dato in diminuzione, la provincia di Cosenza si conferma al primo posto per numero di casi 118, seguita da Reggio Calabria con 93 e poi Catanzaro (15). Zero riscontri invece nelle province di Vibo Valentia e Crotone.

Si spera che un apporto concreto possa arrivare dall'aumento delle vaccinazioni. E proprio oggi a Catanzaro è stato inaugurato l'hub allestito nella sede dell'Ente fiera Magna Grecia del capoluogo, nella frazione Marina, messo a disposizione dal Comune. "Continuiamo ad essere impegnati a 360 gradi - ha detto il presidente ff Nino Spirlì - in questa fase della campagna vaccinale con l'apertura di nuovi hub e centri di distretto. Abbiamo ingranato la marcia giusta".

Da domani, è sta annunciato, saranno attivate 5 linee vaccinali per un totale di 500 inoculazioni al giorno e a breve le linee saliranno a 10 con raddoppio delle dosi somministrate.

Intanto, anche in ragione della situazione venutasi a creare con la diffusione del contagio, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città fino al 17 di aprile (ANSA).