Polizia:169mo anniversario fondazione, cerimonie in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 APR - In 169mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato anche in Calabria con iniziative svolte nelle cinque Questure in maniera sobria e nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del virus Covid. A Catanzaro l'anniversario è stato celebrato nel Centro polifunzionale della Polizia alla presenza del questore Mario Finocchiaro e del prefetto Maria Teresa Cucinotta, che, al suono delle note eseguite dal trombettista della Questura, hanno deposto una corona di alloro alla lapide posta in memoria dei caduti.

Analoghe iniziative, con la deposizione di corone di alloro in ricordo ai caduti si sono svolte nelle altre Questure calabresi alla presenza dei Questori e dei Prefetti delle città (ANSA).