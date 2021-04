Droga: in casa aveva 1,2kg di marijuana, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 10 APR - Personale della Squadra volante di Crotone ha arrestato 44enne, A.M., di Cosenza, trovato con un quantitativo di sostanza stupefacente che sul mercato illecito avrebbe fruttato circa 15mila euro. Gli agenti della Polizia hanno notato l'atteggiamento dell'uomo che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi. Insospettiti i poliziotti hanno proceduto ad un controllo e notando il nervosismo dell'uomo hanno deciso di perquisire l'appartamento preso in locazione da A.M.. All'interno, oltre a un bilancino di precisione e materiale da confezionamento, gli agenti hanno trovato 1,2 chili di marijuana e 45 grammi di cocaina. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. (ANSA).