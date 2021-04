Covid: focolaio Catanzaro, rinviata partita con Juve Stabia

(ANSA) - ROMA, 09 APR - L'esistenza di un focolaio Covid nel gruppo squadra del Catanzaro (martedì scorso, ultimo aggiornamento, i positivi erano 12) ha indotto la Lega Pro a rinviare al 21 aprile la partita contro la Juve Stabia, valida per il girone C di serie C, che avrebbe dovuto giocarsi domenica al 'Menti' ed essere teletrasmesso su Sky Sport. Lo fa sapere la Lega Pro con un comunicato. (ANSA).