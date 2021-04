Covid: non si arresta crescita ricoveri in Calabria, +15

(ANSA) - CATANZARO, 07 APR - Non si arresta la crescita dei ricoverati per Covid in Calabria, dove, invece, si attenua la curva dei nuovi positivi che registra un rapporto tamponi-positivi del 9,14 contro il 14,88 di ieri. Le vittime sono 8 con 872 decessi da inizio pandemia. I nuovi ingressi in area medica sono stati 13 (452) mentre quelli in terapia intensiva 2 (39). Il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica sale così al 48% e quello in rianimazione al 25%, 5 punti sotto la soglia di saturazione. I nuovi positivi sono 292 con 3.195 tamponi fatti. In calo (-68) gli isolati a domicilio (10.952) mentre crescono di 337 i guariti (37.281). I casi attivi calano dagli 11.496 di ieri agli 11.443 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi tra Cosenza 90, Catanzaro 91, Crotone 49, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 52. Ad oggi sono stati sottoposti a test 646.152 soggetti per un totale di 687.923 tamponi eseguiti e 49.596 positivi. Sono i dati del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 5.783 (134 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 5.575 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.810 (9.428 guariti, 382 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 2.708 (60 in reparto all'AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 29 in reparto all'AOU Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.597 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.601 (4.495 guariti, 106 deceduti). Crotone: casi attivi 1.000 (40 in reparto; 960 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.389 (3.331 guariti, 58 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 401 (17 ricoverati, 384 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.008 (3.935 guariti, 73 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.491 (91 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 16 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.376 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.036 (15.783 guariti, 253 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 60 (60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).