Droga:oltre 14 kg di marijuana trovati dai Cc nel Reggino

(ANSA) - SAN PROCOPIO, 06 APR - Un sacco con all'interno circa 14,5 chilogrammi di marijuana è stato scoperto dai carabinieri di Palmi in un canneto nel territorio del comune di San Procopio. I militari, nell'ambito dei servizi di perlustrazione e rastrellamento attuati nell'area aspromontana alla ricerca di alla ricerca di luoghi o rifugi realizzati dalla criminalità per nascondere armi, munizioni e droga, hanno individuato la sostanza stupefacente, suddivisa in pacchi, che è stata sequestrata.

Sempre nel corso delle attività di controllo, a Sinopoli, i carabinieri hanno trovato, in un terreno demaniale, un contenitore metallico con all'interno un fucile a pompa. L'arma è rsultata perfettamente efficiente e pronta all'uso. Trovate anche 20 munizioni dello stesso calibro.

Lo stupefacente, le armi e le munizioni recuperati sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti per risalire all'identità dei responsabili. (ANSA).