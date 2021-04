Ubriaco scaglia bottiglie contro porte e vetrine, arrestato

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 03 APR - In preda ai fumi dell'alcol ha lanciato bottiglie di vetro contro le porte delle abitazioni e le vetrine di alcuni negozi minacciando i passanti per farsi consegnare somme di denaro. Un ventottenne originario del Gambia, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme con l'accusa di danneggiamento, tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari della sezione radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro storico della città, si sono resi conto di quanto stesse accadendo e sono subito intervenuti bloccando il giovane che è subito apparso in grave stato di alterazione psicofisica. Nella stessa serata, ma in un'altra circostanza, i carabinieri hanno sanzionato 11 persone per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Covid 19. (ANSA).