Marito Barbara Corvi non parla davanti a gip

(ANSA) - TERNI, 01 APR - Non ha parlato davanti al gip di Terni Roberto Lo Giudice arrestato con l'accusa di omicidio volontario della moglie, Barbara Corvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia della quale si sono perse le tracce il 27 ottobre 2009. Nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto in carcere si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, è stato comunque concordato che l'uomo tra una decina di giorni vedrà il procuratore di Terni Alberto Liguori che coordina le indagini dei carabinieri.

Lo Giudice deve rispondere di concorso in omicidio volontario premeditato, occultamento o soppressione di cadavere insieme al fratello Maurizio, indagato a piede libero. (ANSA).