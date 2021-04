Covid:Calabria,impennata di positivi (+522) e ricoveri (+19)

(ANSA) - CATANZARO, 01 APR - Impennata di positivi al Covid 19 e ricoveri in area medica nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano anche 4 vittime (823). I nuovi casi accertati sono 522 (ieri 347) con circa 800 tamponi in più rispetto a 24 ore fa e un rapporto tamponi-positivi del 13, 29% . I nuovi ingressi in ospedale sono 19 con il totale che arriva a 408 (il tasso di saturazione è già superato e, ad ieri, era del 42%) ma calano di due unità i ricoverati in terapia intensiva (34). In crescita (+294) anche gli isolati a domicilio (10.194). I guariti salgono a 36.021 (+207) mentre i casi attivi passano dai 10.325 di ieri ai 10.636 di oggi. Il maggior numero di nuovi contagiati si registra nella provincia di Cosenza (171) ma è consistente anche a Catanzaro (135) e Reggio Calabria (102). A Crotone sono 80 e a Vibo Valentia 34. Ad oggi sono stati sottoposti a test 631.063 soggetti per un totale di 671.400 tamponi con 47.480 positivi. Sono questi i dati del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 5.242 (110 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 5.064 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.510 (9.155 guariti, 355 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.521 (59 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'AOU Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.417 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.413 (4.314 guariti, 99 deceduti). Crotone: casi attivi 956 (41 in reparto; 915 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.120 (3.067 guariti, 53 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 519 (16 ricoverati, 503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.826 (3.756 guariti, 70 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.353 (85 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 1.250 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.661 (15.420 guariti, 241 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).