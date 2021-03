Vaccini: prime dosi a over 80 Comune con zero inoculazioni

(ANSA) - DIPIGNANO, 31 MAR - È iniziata la vaccinazione per i 180 ultra ottantenni di Dipignano, il paese del Cosentino dove, fino ad oggi, non era stato vaccinato neanche un over 80.

Il sindaco Gaetano Sorcale ha riferito che la campagna vaccinale è finalmente iniziata e terminerà domani. "In estremo ritardo - ha dichiarato il primo cittadino di Dipignano - ma finalmente abbiamo iniziato a vaccinate i nostri anziani".

(ANSA).