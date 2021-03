Incidenti lavoro: gamba in lame motozappa, liberato da Vvf

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 31 MAR - Un agricoltore di 39 anni è rimasto intrappolato sotto un motozappa che stava conducendo per arare un campo. E' accaduto nella tarda mattinata in località Lago Sant'Anna nel comune di Isola Capo Rizzuto.

L'uomo, per causa in corso di accertamento, è stato investito dal motozappa restando intrappolato con una gamba nelle lame.

Dopo il primo soccorso dei medici del Suem 118 di Crotone, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Crotone per liberare la gamba destra incastrata.

L'intervento veloce dei pompieri ha permesso di salvare la gamba dell'agricoltore: mentre l'uomo veniva sedato dai medici, i pompieri con manovre chirurgiche, usando le cesoie, hanno tagliato le lame per liberare l'arto bloccato. Il trentanovenne è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 che, con l'ausilio dell'elisoccorso, lo ha portato in ospedale a Catanzaro. (ANSA).