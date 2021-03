Covid: in Calabria 347 nuovi positivi e quattro vittime

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAR - Sono 347 (ieri 300), i nuovi positivi in Calabria con 3.117 tamponi fatti ed un rapporto tamponi positivi dell'11,13 (ieri 9,73%). Quattro le vittime con 819 decessi da inizio pandemia. Tornano a salire i ricoverati (+6) in area medica (389) mentre calano di uno quelle in terapia intensiva (36). Oggi balzo in avanti dei guariti, +420, con il totale che arriva a 35.814. Tornano a calare, dopo giorni di rialzo, i casi attivi, passati dai 10.402 di ieri ai 10.325 di oggi. Gli isolati a domicilio sono 9.900 (-82). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 108, Catanzaro 90, Crotone 52, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 78. Ad oggi sono stati sottoposti a test 627.407 soggetti per un totale di 667.473 tamponi con 46.958 positivi. Sono i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 5.079 (104 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 4.907 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.500 (9.153 guariti, 347 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.425 (57 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2321 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.376 (4.266 guariti, 110 deceduti). Crotone: casi attivi 926 (35 in reparto; 891 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.070 (3.018 guariti, 52 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 500 (16 ricoverati, 484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.811 (3741 guariti, 70 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.345 (79 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.247 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.567 (15.327 guariti, 240 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).