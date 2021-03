Covid: in Calabria 13 vittime e 300 nuovi positivi

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAR - Nelle ultime 24 ore sono 13 le persone con il Covid morte in Calabria, mai così tante dal novembre scorso quando si registrarono 17 vittime il 23 e 14 il 30. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 815. I nuovi positivi sono 300 a fronte di 3.82 tamponi fatti - circa 1.600 in più di ieri quanto i casi accertati sono stati 201 - con un rapporto tamponi-positivi del 9,73%. Calano di 6 i ricoveri in area medica (383) e salgono di 1 quelli in terapia intensiva (37). Gli isolati a domicilio sono 9.982 (+75) mentre i casi attivi (10.402) salgono di 70. I nuovi guariti sono 217 (35.394). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 105, Catanzaro 74, Crotone 62, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 44.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 624.561 soggetti per 664.356 tamponi eseguiti e 46.611 positivi. Sono questi i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 5.199 (93 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 15 in terapia intensiva, 5.040 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.270 (8.926 guariti, 344 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.381 (59 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all'AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.272 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.332 (4.222 guariti, 110 deceduti). Crotone: casi attivi 900 (34 in reparto; 866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.044 (2.992 guariti, 52 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 584 (16 ricoverati, 568 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.708 (3.638 guariti, 70 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.288 (81 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1186 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.546 (15.307 guariti, 239 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).