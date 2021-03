Si barrica in casa e minaccia far esplodere bombola di gas

(ANSA) - LAUREANA DI BORRELLO, 29 MAR - Si è barricato in casa minacciando di suicidarsi facendo esplodere l'appartamento con una bombola di gas ma è stato bloccato dai carabinieri. E' quanto accaduto a Laureana di Borrello. Dopo la segnalazione di un cittadino, i carabinieri si sono recati nel centro storico dove un 36enne - che si era reso irreperibile per un paio di giorni tra il 10 e il 12 marzo scorsi e era stato rintracciato dai carabinieri - si era barricato in casa ed hanno notato l'uomo, in forte stato di ebbrezza alcolica che, con un accendino in mano, apriva e chiudeva la valvola della bombola.

Dopo avere fatto intervenire anche i vigili del fuoco ed i medici del 118, i militari hanno fatto evacuare le abitazioni circostanti e i curiosi che si erano assiepati nei dintorni, creando una sorta di cordone di sicurezza. Mentre l'uomo veniva distratto, il comandante della Stazione e due carabinieri, utilizzando una scala, si sono introdotti nell'abitazione dal retro, infrangendo il vetro di una finestra. Una volta raggiunta la camera da letto, i militari si sono lanciati sull'uomo e, simultaneamente, hanno chiuso la valvola della bombola del gas.

Una volta messi in sicurezza gli ambienti, l'uomo è stato portato in caserma, dove, alla presenza del Sindaco, su valutazione del personale medico sono state avviate le procedure di trattamento sanitario obbligatorio.

Il 36enne è stato anche segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di strage avendo messo in pericolo l'incolumità pubblica per i danni che avrebbe potuto provocare se avesse fatto esplodere la bombola. (ANSA).