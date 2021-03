In fiamme due auto a Cassano, danni ad alcune abitazioni

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 29 MAR - Un incendio di matrice molto probabilmente dolosa ha completamente distrutto, nel pieno centro urbano di Cassano allo Ionio, due autovetture parcheggiate nelle adiacenze delle abitazioni dei rispettivi proprietari. Le fiamme molto alte hanno causato anche seri danni alle abitazioni che si trovano nell'area più vicina al rogo.

Sul posto, oltre ai carabinieri della Tenenza che hanno avviato le indagini, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. In mattinata, il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, accompagnato dal comandante della Polizia municipale, Anna Maria Aiello, si è recato nella zona dell'incendio per manifestare "la solidarietà e l'affetto dell'amministrazione comunale ai cittadini che - ha scritto il sindaco Papasso, in una nota - hanno subito gravissimi danni, a causa di un incendio doloso appiccato su alcune autovetture parcheggiate su strada pubblica. Censuro con determinazione - ha aggiunto il sindaco - l'azione vandalica, che, oltre a distruggere due autovetture, ha provocato danni anche ad alcune abitazioni. Con forza, condanno l'atto vile e delinquenziale, auspicando che l'autore venga assicurato al più presto alla giustizia. Ringrazio i carabinieri della Tenenza di Cassano, che con grande spirito di abnegazione stanno lavorando per la tutela e la sicurezza pubblica". (ANSA).