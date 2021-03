Covid: sorvegliato speciale positivo viola quarantena

(ANSA) - COSENZA, 27 MAR - Un sorvegliato speciale di 60 anni, positivo al Covid, ha violato la quarantena ma è stato individuato dagli agenti di una volante e denunciato in stato di libertà. E' successo a Cosenza.

L'uomo, sottoposto a sorveglianza speciale e già noto alle forze dell'ordine per numerosi fatti, anche di mafia, è uscito di casa per le vie del centro cittadino violando l'obbligo di permanenza nel proprio domicilio ma dopo poco è stato fermato da una Volante per un controllo. Dopo l'identificazione, è stato riportato a casa, luogo della quarantena, e denunciato all'Autorità giudiziaria per lo specifico reato previsto dal Testo unico delle leggi sanitarie nonché per violazione delle prescrizioni inerenti le misure di prevenzione. (ANSA).