Vaccini:in Calabria completato ciclo il 13,03% degli over 80

(ANSA) - CATANZARO, 26 MAR - Sono 19.950, pari al 13,03 dei 153.062 totali, gli over 80 calabresi che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della prima e della seconda dose. Lo riporta la tabella delle vaccinazioni in Italia aggiornata alle 8 di oggi pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quelli che hanno ricevuto la prima dose sono 59.532 (38,89%) mentre quelli che devono ricevere ancora la prima dose sono 93.530, pari al 61,11%.

Per il personale scolastico (46.350), quelli che hanno ricevuto la prima dose sono stati 9.212 (19,87) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 89 (0,19%) e restano da vaccinare 37.138 persone, l'80,13%. (ANSA).