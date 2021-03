'Ndrangheta: cold case nel vibonese, arresti per delitto '93

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 24 MAR - I carabinieri del Ros di Catanzaro e del comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito una misura cautelare in carcere per un cold case di 'ndrangheta di 28 anni fa, a carico di Salvatore e Rosario Lo Bianco, ritenuti responsabili, in concorso, dell'omicidio dell'imprenditore vibonese Filippo Piccione, avvenuto a Vibo, il 21 febbraio 1993. Agli stessi sono state contestate le aggravanti di aver agito con premeditazione, nonché di aver agito al fine di agevolare l'attività della 'ndrina Lo Bianco-Barba.

L'indagine, condotta dai carabinieri del Ros e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è nata da uno stralcio del procedimento "Rinascita-Scott".

Secondo quanto documentato, l'omicidio sarebbe stato deciso dai vertici della cosca Lo Bianco, attiva nella città di Vibo Valentia, che vollero vendicare la morte del loro congiunto Leoluca Lo Bianco, ucciso nelle campagne di Vibo Valentia il primo febbraio 1992. Dalle investigazioni è emerso che i colpi di fucile che causarono la morte di quest'ultimo erano stati esplosi dall'interno di una proprietà di Filippo Piccione. Tale circostanza, ingenerò all'interno della cosca Lo Bianco, il sospetto di un coinvolgimento dell'imprenditore vibonese, secondo quanto ricostruito anche attraverso l'esame delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, costituendo, dunque, la causale dell'omicidio di Piccione.

Oltre ai due Lo Bianco, stamani i carabinieri hanno notificato avvisi di garanzia ad altre 8 persone: Michele Lo Bianco, di 73 anni, di Vibo, detto "U ciucciu"; Domenico Lo Bianco (79), di Vibo; Leoluca Lo Bianco (62), di Vibo, detto "U Rozzu"; Filippo Catania (70), di Vibo; Antonino Franzé (66), di Vibo; Vincenzo Barba (69), di Vibo; Alfredo Calafati (59), di Cessaniti; Paolino Lo Bianco (58), di Vibo. (ANSA).