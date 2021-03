Simy "non è primo post insulti, ma dobbiamo educare"

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Ho voluto fare questo gesto, perché credo tocchi a noi educare i più giovani. Non so cosa ho pensato quando ho visto quel messaggio. Non è la prima volta che accade.

Quando si toccano i figli e la famiglia, però, diventa una cosa veramente brutta". Il giocatore del Crotone Nwankwo Simy racconta così a Sky Sport la scelta di rendere pubblici i gravissimi insulti ricevuti via social.

"Non è la prima volta che capita questa cosa, credo sia successo anche ad altri. Io do poca importanza a queste cose - ha aggiunto l'attaccante nigeriano -. Quando però una persona fa una cosa dietro a un telefono deve prendersene la responsabilità. Se si nasconde vuol dire che sta facendo una cosa sbagliata". "Quando si parla di queste cose è sempre un passo indietro. Ho cercato di mandare un messaggio non solo a colui che ha fatto questo gesto ma anche ad altri giovani perché - ha concluso - abbiamo la responsabilità di preparare un mondo migliore per i nostri figli". (ANSA).