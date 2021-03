Covid: aumentano positivi in Calabria (+412) e sette decessi

(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - Sette nuovi decessi e 412 nuovi casi (ieri erano 394), nelle ultime 24 ore in Calabria con meno tamponi rispetto al giorno precedente: 2.946 fatti per 2.568 soggetti testati. Oltre la metà dei positivi (231) si registrano in provincia di Cosenza Si mantiene su livelli alti il trend dei contagi da Covid 19 che dall'inizio della pandemia fa segnare 769 vittime. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti di cura, sei in più (311) e diminuiscono di 5 unità quelli in terapia intensiva (32). I guariti sono 151 (34.015) mentre gli isolati a domicilio 253 (8.384). I casi attivi sono 8.727 e quelli chiusi 34.784. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 601.706 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 639.292. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.511, quelle negative 558.195.

I casi confermati oggi, oltre a quelli della provincia di Cosenza, sono Catanzaro 51, Crotone 46, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 57. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 3.939 (63 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3813 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.137 (8.816 guariti, 321 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 2.144 (36 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.070 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.067 (3.961 guariti, 106 deceduti); Crotone: Casi attivi 742 (29 in reparto; 713 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.810 (2.761 guariti, 49 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 523 (16 ricoverati, 507 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.561 (3.496 guariti, 65 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.329 (81 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.231 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 14.900 (14.672 guariti, 228 deceduti). (ANSA).