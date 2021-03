Comuni:Cassano,mezzo per disinsabbiare foce Canale Stombi

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 21 MAR - Il Comune di Cassano allo Ionio ha formalmente consegnato, in comodato d'uso gratuito, all'Associazione Laghi di Sibari il pontone galleggiante con la benna dragante che consentirà, mediante il disinsabbiamento della foce, la navigabilità del Canale Stombi e, di conseguenza, la circolazione dei natanti da e per il centro nautico dei Laghi di Sibari.

Il responsabile dell'Area tecnica del Comune, Luigi Serra-Cassano, e il presidente dell'associazione, Luigi Guaragna, hanno sottoscritto il passaggio nel corso di una cerimonia tenutasi nei Cantieri nautici dei Laghi di Sibari.

Alla consegna hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco della città, Gianni Papasso, Mauro Stellato, responsabile dell'ufficio Patrimonio e il rappresentante comunale nel consiglio di AssoLaghi Leonardo Iannicelli.

"La messa in opera del pontone dragante servirà - è scritto in una nota - ma, essendo il cono di atterraggio dello Stombi completamente insabbiato, prima di poterla mettere in funzione, sarà necessario che una grossa parte di accumulo sabbioso venga rimosso con mezzi meccanici. I lavori di disinsabbiamento dovranno essere eseguiti - riporta ancora la nota - secondo quanto previsto dall'autorizzazione Vinca rilasciata dalla Regione e, secondo la quale, il progetto dovrà essere concordato proprio con l'ArpaCal".

Se non ci saranno ulteriori problemi burocratici, il Canale degli Stombi potrebbe essere riaperto alla navigazione già nella seconda parte del mese di aprile. (ANSA).