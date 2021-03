Serie A: Crotone-Bologna 2-3

(ANSA) - CROTONE, 20 MAR - Il Bologna ha battuto il Crotone 3-2 nell'anticipo della 28/a giornata della Serie A. Un successo in rimonta per i rossoblù emiliani, che nel primo tempo perdevano 2-0 per le reti di Messias e Simy su rigore. Al 17' della ripresa Soumaoro ha accorciato le distanze e tra il 20' e il 29' sono arrivati i gol di Schouten e Skov Olsen a decretare il successo degli ospiti. Il Crotone è sempre ultimo, con 15 punti, mentre il Bologna si porta temporaneamente al decimo posto, con 34. (ANSA).