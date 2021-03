Droga: aveva in casa marijuana cocaina e hascisc,arrestato

(ANSA) - CROTONE, 20 MAR - Un pensionato A.S., di 62 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Volanti nel corso di un'attività nei pressi del porto hanno notato movimenti sospetti in corrispondenza di una strada interna decidendo di approfondire i controlli su una persona in atteggiamento sospetto.

L'uomo fermato, a seguito di una perquisizione personale, estesa successivamente anche alla sua auto, è stato trovato in possesso di una busta, posta sui sedili posteriori della vettura, contenente quasi 600 grammi di marijuana e altri due involucri in cellophane con circa 128 grammi di cocaina.

Perquisita anche l'abitazione del pensionato dove è stata trovata altra sostanza stupefacente assieme a materiale utile per il confezionamento. In totale all'uomo sono stati sequestrati 633,83 grammi di marijuana, 128 di cocaina e 200 di hascisc. (ANSA).