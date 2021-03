Covid:Spirlì,lunedì tavolo su possibile zona rossa Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAR - "Sto predisponendo, per lunedì mattina, un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze. Raccolti pareri e osservazioni, potrò decidere nell'interesse di tutti".

Lo afferma il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì in un post pubblicato sulla sua pagina facebook in relazione all'ipotesi di dichiarare la zona rossa in Calabria.

"Non vi fate fuorviare da pochi facinorosi in campagna elettorale - ha aggiunto Spirlì - il timone è nelle nostre mani, le vostre e le nostre. Decideremo sempre insieme. Al tavolo tecnico, voi siete rappresentati da me".

A rendere possibile l'autonomo intervento della Regione sarebbero gli ultimi dati sull'andamento della pandemia da Covid 19 in Calabria che appaiono in peggioramento. (ANSA).