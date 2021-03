Vaccini: personale scuole in coda a Cosenza per Astrazeneca

(ANSA) - COSENZA, 19 MAR - Dopo lo stop dell'Ema e la successiva riammissione in tutta Europa, anche nei centri vaccinali provinciali di Cosenza è ripresa l'attività di vaccinazione utilizzando le dosi fornite da AstraZeneca. A Cosenza, nel centro vaccinale gestito dall'Esercito italiano a Vaglio Lise, si è formata una lunga coda di personale dell'istituto professionale Nitti- Da Vinci di Cosenza e lo scientifico Valentini-Majorana di Castrolibero in attesa ricevere la prima dose. Tra loro anche alcuni docenti che si trovavano nello stesso centro nel momento in cui fu comunicata la sospensione e dovettero tornare indietro.

"Sono felice di essermi vaccinata - ha detto una docente appena uscita dal centro vaccinale militare - e consiglio di farlo a tutti i miei colleghi. Questo è l'unico modo per superare la pandemia e tornare alla normalità".

Nel pomeriggio è prevista la vaccinazione di circa 180 persone, più di quante ne sono state vaccinate normalmente nel pomeriggio prima della sospensione, che erano circa 150. (ANSA).