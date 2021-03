Covid: Calabria, prosegue crescita ricoveri (+16), 6 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - Ricoveri in ospedale di malati Covid ancora in crescita in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi accessi sono stati 11 in area medica (294) e 5 in terapia intensiva (33). I positivi sono 404 (ieri 216) con un numero di tamponi pressoché identico. Sei le vittime con il totale che sale a 752. Crescono anche i casi attivi, passati dai 7.794 di ieri ai 7.986 di oggi. I guariti sono 33.591 (+206). Gli isolati a domicilio sono 7.659 (+176). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 176, Catanzaro 55, Crotone 55, Vibo Valentia 54, Reggio Calabria 64. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 593.571 soggetti per un totale di 630.293 tamponi con 42.329 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi alla pandemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.432 (61 in reparto AO di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 3.310 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.086 (8.773 guariti, 313 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.940 (29 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 1.877 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.042 (3.938 guariti, 104 deceduti). Crotone: casi attivi 619 (26 in reparto; 593 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.785 (2.739 guariti, 46 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 568 (15 ricoverati, 553 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.444 (3.380 guariti, 64 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.377 (83 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.677 (14.452 guariti, 225 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).