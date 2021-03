Minaccia sindaco e lancia sassi contro Municipio, arrestata

(ANSA) - BOVALINO, 17 MAR - Ha lanciato un sasso contro una vetrata blindata del Municipio e poi ha minacciato verbalmente il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano: una donna di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna si era recata in Comune in segno di protesta sostenendo di non avere ricevuto l'assistenza richiesta dai servizi sociali. Una volta giunta davanti all'ingresso dell'edificio ha scagliato un sasso e poi ha proseguito rivolgendo minacce al primo cittadino. Maesano, resosi conto dello stato confusionale e della forte agitazione della donna ha avvisato i militari che sono giunti e a loro volta sono stati fatti oggetto di insulti e offese ma anche di strattonamenti e tentativi di fuga. Atteggiamento ostile che, nei confronti dei carabinieri, sono proseguiti anche dopo che la donna è stata portata in caserma. (ANSA).