Incidenti stradali:scontro sulla 106,ferita una motociclista

(ANSA) - SIDERNO, 17 MAR - Una donna che era alla guida di una moto è rimasta in modo grave in un incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 106 a Siderno. La moto si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un'autovettura il cui conducente non ha riportato ferite.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno disposto per la donna il ricovero in elisoccorso nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, sono intervenuti anche i vigili del fuoco Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'area teatro dello sconto e dei due mezzi coinvolti. (ANSA).